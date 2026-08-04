Sport in tv oggi (martedì 4 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 4 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei degli sport acquatici a Parigi. Saranno ben tre le specialità coinvolte, ovvero nuoto di fondo, tuffi e nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne e Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.

Sul trampolino dei tre metri, poi, Chiara Pellacani vorrà allungare la sua striscia vincente in questa rassegna continentale, mentre nella danza in vasca si vorrà lasciare il segno. Allargando il discorso, da seguire con attenzione il ciclismo con il Tour de France femminile, la Vuelta a Burgos e il Giro di Polonia. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 4 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 4 agosto

8.30 Pentathlon, Europei 2026: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

9.00 Nuoto, Campionati italiani categoria 2026: prima giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube FIN.

9.00 Nuoto artistico, Europei 2026: finale solo tecnico – Diretta tv Rai 2 HD su Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv.

10.00 Nuoto di fondo, Europei 2026: 10 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv.

12.30: Tuffi, Europei 2026: preliminari, trampolino 3 metri femminile – Diretta tv su Rai 2 HD (12:30-13.00), Rai Sport (13:00 al termine), Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv.

12.54 Ciclismo, Vuelta a Burgos 2026: prima tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Ciclismo, Giro di Polonia 2026: seconda tappa – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

14.30 Nuoto di fondo, Europei 2026: 10 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv.

14.51 Ciclismo femminile, Tour de France 2026: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max; dalle 15.30 su Eurosport1 HD e su DAZN.

16.00 Nuoto artistico, Europei 2026: finale team tecnico – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv.

17.00 Tennis, ATP Montreal 2026: primo e secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Uno (201) dalle 17.00 alle 19.30 e dalle 21.30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bellucci vs Baez 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Sonego vs Griekspoor 3° match e inizio programma alle 17.00 italiane; Darderi vs Diallo 2° match sessione serale e inizio dalle 01:00 italiane di mercoledì 5 agosto; Cobolli vs Hanfmann 2° match sessione serale e inizio dalle 00.00 italiane di mercoledì 5 agosto)

17.00 Tennis, WTA1000 Toronto 2026: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Uno (201) dalle 17.00 alle 19.30 e dalle 21.30; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

17.15 Nuoto, Campionati italiani categoria 2026: prima giornata (sessione serale) – Diretta streaming sul canale Youtube FIN.

19.30 Tuffi, Europei 2026: finale piattaforma 10 metri sincro maschile – Diretta tv su Rai 2 HD (19:30-20:30), RaiSport HD (20:30 al termine), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv.

21.15 Tuffi, Europei 2026: trampolino 3 metri femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv.

IL LIVEBLOG DI TUTTI GLI EUROPEI DI OGGI

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO ALLE 9.00 E ALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 12.30 E 19.30

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DI NUOTO DI FONDO DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA VUELTA A BURGOS DALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE DALLE 14.51