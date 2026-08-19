ATP Cincinnati 2026, Faria sfiderà Musetti. Avanzano Fritz e Auger-Aliassime. Fuori Medvedev

I match valevoli per i sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Cincinnati. Il portoghese Jaime Faria rimonta Walton e si guadagna il confronto con Musetti. Avanzano agli ottavi l’americano Taylor Fritz e il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre esce Daniil Medvedev.

Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero due, supera l’argentino Juan Manuel Cerundolo 7-5 6-1 in un’ora e ventisette minuti. Nel derby americano Frances Tiafoe, testa di serie numero diciassette, doma il connazionale Learner Tien 6-4 4-6 6-4 in due ore e dieci minuti. Il portoghese Jaime Faria rimonta l’australiano Adam Walton 4-6 6-4 7-6(3) in due ore e dodici minuti e sfiderà Lorenzo Musetti negli ottavi.

Lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero sei, piega lo spagnolo Daniel Merida Aguilar 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti. Il giocatore a stelle e strisce sfiderà negli ottavi di finale l’australiano Christopher O’Connell che passa il turno senza scendere in campo grazie al ritiro del brasiliano Joao Fonseca, testa di serie numero ventitré. Lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 27, rimonta il russo Daniil Medvedev 6-7(3) 7-6(4) 6-1 in due ore e cinquantaquattro minuti dopo aver annullato tre match point nel decimo gioco del secondo parziale.

Lorenzo Musetti, numero dieci del tabellone, liquida il giovane americano Michael Zheng 6-1 6-3 in un’ora e undici minuti. In apertura di programma il portoghese Nuno Borges, numero 47 del ranking, sorprende il russo Andrey Rublev, testa di serie numero tredici, 6-3 6-4 in un’ora e quattordici minuti.