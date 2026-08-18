Coppa Davis 2026, i pre-convocati per il secondo turno di qualificazione. C’è Zverev, la Spagna si affida a Jodar

Entra nel vivo l’avvicinamento verso le fasi decisive della Coppa Davis 2026, con il secondo turno di qualificazione in programma tra un mese nel weekend 19-20 settembre che stabilirà sette delle otto protagoniste delle Finals. L’ottava è già nota da tempo immemore ed è l’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni e Paese ospitante delle Final Eight che si terranno a Bologna dal 24 al 29 novembre.

Grande attesa dunque per i sette confronti diretti che andranno in scena nell’arco di due giorni (in casa di una delle due formazioni), con un massimo di quattro singolari ed un doppio. Sul cemento outdoor di Santiago il Cile (trascinato dal pubblico e da due buoni singolaristi come Tabilo e Garin) va a caccia dell’impresa contro una Spagna priva di Carlos Alcaraz che dovrebbe però poter contare sul giovane talento Rafael Jodar.

Negli altri tie spicca la presenza di Alexander Zverev sul veloce indoor di Halle per aiutare la sua Germania contro la Croazia di Marin Cilic e dei doppisti Mektic/Pavic, ma attenzione anche alla supersfida di Praga (indoor) tra Cechia e Stati Uniti – con Jakub Mensik e Jiri Lehecka da una parte, Ben Shelton e Taylor Fritz dall’altra – e al match tra Canada e Francia che si disputerà a Quebec City sul cemento indoor con Felix Auger-Aliassime e Arthur Fils nella lista dei pre-convocati.

Di seguito la lista provvisoria (sono ammesse delle sostituzioni fino a pochi giorni prima dei tie) dei giocatori selezionati squadra per squadra in vista del secondo turno di Qualifiers della Coppa Davis 2026.

CILE VS SPAGNA

Cile

Alejandro Tabilo

Cristian Garin

Tomas Barrios Vera

Matias Soto

Spagna

Rafael Jodar

Daniel Merida

Jaume Munar

Martín Landaluce

Pedro Martinez

GERMANIA VS CROAZIA

Germania

Alexander Zverev

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Croazia

Marin Cilic

Dino Prizmic

Mate Pavic

Nikola Mektic

GRAN BRETAGNA VS ECUADOR

Gran Bretagna

Cameron Norrie

Arthur Fery

Henry Patten

Lloyd Glasspool

Ecuador

Andres Andrade

Alvaro Guillen Meza

Angel Veliz

Gonzalo Escobar

Diego Hidalgo

AUSTRIA VS BELGIO

Austria

Jurij Rodionov

Joel Schwaerzler

Lukas Neumayer

Lucas Miedler

Belgio

Alexander Blockx

Zizou Bergs

Raphael Collignon

Sander Gille

Joran Vliegen

COREA DEL SUD VS INDIA

Corea del Sud

Kwon Soonwoo

Chung Hyeon

Park Uisung

Nam Jisung

Hong Seongchan

India

Sumit Nagal

Manas Dhamne

Dhakshineswar Suresh

Yuki Bhambri

N. Sriram Balaji

CECHIA VS USA

Cechia

Jiri Lehecka

Jakub Mensik

Tomas Machac

Vit Kopriva

Patrik Rikl

USA

Ben Shelton

Taylor Fritz

Tommy Paul

Christian Harrison

CANADA VS FRANCIA

Canada

Felix Auger-Aliassime

Gabriel Diallo

Liam Draxl

Duncan Chan

Francia

Arthur Fils

Arthur Rinderknech

Quentin Halys

Pierre-Hugues Herbert