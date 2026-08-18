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Coppa Davis 2026, i pre-convocati per il secondo turno di qualificazione. C’è Zverev, la Spagna si affida a Jodar
Entra nel vivo l’avvicinamento verso le fasi decisive della Coppa Davis 2026, con il secondo turno di qualificazione in programma tra un mese nel weekend 19-20 settembre che stabilirà sette delle otto protagoniste delle Finals. L’ottava è già nota da tempo immemore ed è l’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni e Paese ospitante delle Final Eight che si terranno a Bologna dal 24 al 29 novembre.
Grande attesa dunque per i sette confronti diretti che andranno in scena nell’arco di due giorni (in casa di una delle due formazioni), con un massimo di quattro singolari ed un doppio. Sul cemento outdoor di Santiago il Cile (trascinato dal pubblico e da due buoni singolaristi come Tabilo e Garin) va a caccia dell’impresa contro una Spagna priva di Carlos Alcaraz che dovrebbe però poter contare sul giovane talento Rafael Jodar.
Negli altri tie spicca la presenza di Alexander Zverev sul veloce indoor di Halle per aiutare la sua Germania contro la Croazia di Marin Cilic e dei doppisti Mektic/Pavic, ma attenzione anche alla supersfida di Praga (indoor) tra Cechia e Stati Uniti – con Jakub Mensik e Jiri Lehecka da una parte, Ben Shelton e Taylor Fritz dall’altra – e al match tra Canada e Francia che si disputerà a Quebec City sul cemento indoor con Felix Auger-Aliassime e Arthur Fils nella lista dei pre-convocati.
Di seguito la lista provvisoria (sono ammesse delle sostituzioni fino a pochi giorni prima dei tie) dei giocatori selezionati squadra per squadra in vista del secondo turno di Qualifiers della Coppa Davis 2026.
CILE VS SPAGNA
Cile
Alejandro Tabilo
Cristian Garin
Tomas Barrios Vera
Matias Soto
Spagna
Rafael Jodar
Daniel Merida
Jaume Munar
Martín Landaluce
Pedro Martinez
GERMANIA VS CROAZIA
Germania
Alexander Zverev
Yannick Hanfmann
Kevin Krawietz
Tim Puetz
Croazia
Marin Cilic
Dino Prizmic
Mate Pavic
Nikola Mektic
GRAN BRETAGNA VS ECUADOR
Gran Bretagna
Cameron Norrie
Arthur Fery
Henry Patten
Lloyd Glasspool
Ecuador
Andres Andrade
Alvaro Guillen Meza
Angel Veliz
Gonzalo Escobar
Diego Hidalgo
AUSTRIA VS BELGIO
Austria
Jurij Rodionov
Joel Schwaerzler
Lukas Neumayer
Lucas Miedler
Belgio
Alexander Blockx
Zizou Bergs
Raphael Collignon
Sander Gille
Joran Vliegen
COREA DEL SUD VS INDIA
Corea del Sud
Kwon Soonwoo
Chung Hyeon
Park Uisung
Nam Jisung
Hong Seongchan
India
Sumit Nagal
Manas Dhamne
Dhakshineswar Suresh
Yuki Bhambri
N. Sriram Balaji
CECHIA VS USA
Cechia
Jiri Lehecka
Jakub Mensik
Tomas Machac
Vit Kopriva
Patrik Rikl
USA
Ben Shelton
Taylor Fritz
Tommy Paul
Christian Harrison
CANADA VS FRANCIA
Canada
Felix Auger-Aliassime
Gabriel Diallo
Liam Draxl
Duncan Chan
Francia
Arthur Fils
Arthur Rinderknech
Quentin Halys
Pierre-Hugues Herbert