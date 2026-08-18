US Open 2026, Monfils e Venus Williams in tabellone principale con una wild card. Serena Williams resta alla finestra…

Un giorno dopo definito l’entry list del torneo di doppio misto, gli organizzatori degli US Open hanno annunciato la quasi totalità delle wild card per main draw e qualificazioni del singolare femminile e maschile. Nell’elenco spiccano i nomi di Venus Williams e Gael Monfils, ma nei prossimi giorni potrebbe aggiungersi anche un’altra leggenda del calibro di Serena Williams.

Monfils, che si ritirerà a fine stagione, ha ricevuto l’invito per giocare a Flushing Meadows l’ultimo Slam della carriera. Ammessi al tabellone principale tra gli uomini anche l’australiano Alexei Popyrin ed i padroni di casa statunitensi Michael Zheng, Martin Damm, J.J. Wolf, Sebastian Gorzny e Jack Kennedy. L’ottava wild card verrà definita in un secondo momento.

Main draw femminile che accoglierà la 46enne Venus Williams ed un’altra ex vincitrice degli US Open come Sloane Stephens, mentre gli altri inviti sono stati distribuiti alle americane Carol Young Suh Lee, Reese Brantmeier e Thea Frodin, alla francese Leolia Jeanjean e all’australiana Taylah Preston. Ancora da stabilire l’ultima wild card, che potrebbe essere riservata a Serena Williams dopo il suo recente rientro nel circuito.

Per quanto riguarda le qualificazioni hanno ottenuto una wild card Janae Preston, Katrina Scott, Caroline Dolehide, Ayana Akli, Annika Penickova, Julieta Pareja, Kristina Penickova, Savannah Broadus tra le donne e Kei Nishikori (ex finalista a Flushing Meadows), Michael Antonius, Andrew Johnson, Jordan Lee, Trevor Svajda, Andre Ilagan, Spencer Johnson e Daniel Milavsky tra gli uomini.