Joao Fonseca lascia Cincinnati per un problema all’addome e torna in Brasile. Obiettivo recupero per gli US Open

Dopo aver battuto all’esordio per 6-4 7-6 il neerlandese Botic Van De Zandschulp, Joao Fonseca non si è presentato in campo contro l’australiano Christopher O’Connell ritirandosi dunque dal Masters 1000 di Cincinnati 2026. Il giovane tennista brasiliano ha dato forfait per un problema fisico nella zona dell’addome, scegliendo di fare rientro in Brasile per concentrarsi sul recupero in vista degli US Open.

“Durante l’allenamento, ho avvertito un leggero fastidio nella parte sinistra dell’addome. Dopo aver effettuato alcuni esami, io e il mio team abbiamo deciso di ritirarci dal Cincinnati Open per consentirmi di riprendermi il più rapidamente possibile. Grazie per l’ospitalità, e grazie ai tifosi per il vostro costante sostegno. Ci vediamo l’anno prossimo“, ha spiegato Fonseca sui social.

Secondo ESPN Brasil, l’infortunio non sarebbe grave e non dovrebbe compromettere la presenza del teenager sudamericano a New York per l’ultimo Slam stagionale. Il 19enne nativo di Rio de Janeiro ha deciso insieme al suo staff di non voler prendere alcun rischio, sacrificando un torneo di preparazione come Cincinnati per non peggiorare le sue condizioni fisiche quando mancano ormai meno di due settimane al via del Major americano.

Quest’anno Fonseca ha ottenuto a Parigi il miglior risultato della carriera in un evento del Grande Slam, raggiungendo i quarti al Roland Garros da teenager (con una vittoria epica contro Novak Djokovic al quinto set nel suo percorso) e attestandosi nella top30 del ranking mondiale.