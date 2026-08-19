Sara Errani e Leylah Fernandez escono di scena nel doppio a Cincinnati: vincono Hao-Ching Chan e Maya Joint

Il cammino di Sara Errani e Leylah Fernandez nel torneo di doppio del Cincinnati Open 2026 si ferma agli ottavi di finale. La coppia italo-canadese è stata battuta da Hao-Ching Chan e Maya Joint con il punteggio di 7-6(4), 6-1, al termine di un incontro durato un’ora e 19 minuti.

L’avvio di partita è particolarmente complicato per Errani e Fernandez, che faticano a trovare le contromisure al gioco aggressivo di Maya Joint da fondo campo e alla rapidità di Chan nei pressi della rete. Le avversarie ne approfittano immediatamente, conquistando due break consecutivi e portandosi sul 4-0. Quando il primo set sembra ormai indirizzato, però, arriva la reazione della coppia italo-canadese. Trascinate dall’esperienza e dalla lucidità di Errani, le due recuperano progressivamente terreno, riuscendo a rimettere in equilibrio il parziale sul 4-4.

L’inerzia sembra cambiare, ma sul 5-4 Chan e Joint hanno anche l’opportunità di chiudere il set, senza tuttavia riuscire a sfruttare il set point a disposizione. Si arriva così al tie-break, nel quale Errani e Fernandez restano a contatto fino alle fasi decisive. A fare la differenza, però, è la maggiore freddezza della coppia taiwanese-australiana nei punti più importanti: Chan e Joint si impongono per 7-4 e conquistano il primo set.

Il parziale perso sul filo di lana lascia il segno su Errani e Fernandez, che nel secondo set non riescono a ritrovare la stessa intensità mostrata nella rimonta del primo. Chan e Joint prendono rapidamente il controllo degli scambi e impongono il proprio ritmo, mettendo costantemente sotto pressione le avversarie. La coppia italo-canadese fatica soprattutto a contenere la spinta da fondo campo di Joint e non riesce a costruire una reazione efficace.

Il secondo set scivola così via rapidamente, con Errani e Fernandez capaci di conquistare appena un game. Chan e Joint chiudono sul 6-1 e staccano il pass per i quarti di finale, mentre per la coppia italo-canadese si conclude agli ottavi l’avventura nel doppio del Cincinnati Open 2026.