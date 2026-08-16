Atletica, perché la maratona a squadre potrebbe aver condannato l’Italia per la vittoria del medagliere

L’Italia si presenta alla sessione serale della giornata conclusiva in vetta al medagliere dei Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento a Birmingham. Quando mancano otto finali al termine della rassegna continentale la trionfale spedizione azzurra ha all’attivo 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi per un totale di 19 piazzamenti sul podio, con la possibilità di incrementare ulteriormente questo bottino in serata.

Si preannuncia un’appassionante volata finale con la Gran Bretagna per il primato nel medagliere, infatti il Paese ospitante della manifestazione insidia la leadership dell’Italia con 7 titoli, 5 secondi e 2 terzi posti. I britannici hanno pescato in mattinata il jolly della classifica a squadre della maratona femminile, aggiudicandosi un oro fondamentale per accorciare le distanze e riportarsi in scia agli azzurri.

Presumibilmente, per completare il sorpasso, il Regno Unito dovrà vincere comunque due gare in più rispetto alla nazionale italiana avendo per il momento un argento e tre bronzi in meno. In realtà i padroni di casa sono da corsa per la vittoria in quattro specialità, anche se non da favoriti sicuramente nella 4×400 femminile (l’Olanda di Bol e Klaver può fare la differenza) e forse anche nella 4×400 maschile.

Keely Hodgkinson è la donna da battere nella finale dei 1500 metri, inoltre la Gran Bretagna è in pole position per il metallo più pregiato anche nella 4×100 mista (gara che però può sempre riservare imprevisti e colpi di scena) dopo aver trionfato ieri sera in entrambe le 4×100 di genere. L’Italia potrà rispondere con Larissa Iapichino, prima alternativa alla tedesca Malaika Mihambo nell’ultimo atto del salto in lungo, e sogna di far saltare il banco con la 4×400 maschile.