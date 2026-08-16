Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Atletica

Alisa Vainio domina la Maratona degli Europei. Azzurre d’argento nella classifica a squadre

Pubblicato

8 minuti fa

il

Per approfondire:
Alisa Vainio
Alisa Vainio / Lapresse

Alisa Vainio era la grande favorita della vigilia e lo ha dimostrato sulle strade di Birmingham con una prova di forza impressionante, vincendo per dispersione la Maratona dei Campionati Europei di atletica 2026. La primatista continentale stagionale (2h20:39 a Siviglia) ha disputato una gara in solitaria sin dai primi chilometri, imponendo un passo nettamente superiore alla concorrenza e trionfando con il nuovo record della manifestazione in 2h22:26.

Primo titolo in una grande rassegna internazionale per la 28enne finlandese, che adesso vanta tre delle migliori quattro prestazioni europee dell’anno (su tre Maratone disputate) e soprattutto la medaglia d’oro continentale. Vainio ha inflitto distacchi siderali al resto d’Europa, imponendosi con un margine di quasi cinque minuti sulla seconda classificata.

Il podio individuale è stato completato a Birmingham dall’ungherese Lili Anna Vindics-Toth, argento con il personale di 2h27:21, e dalla britannica Abbie Donnelly, bronzo con 2h27:33. Gran Bretagna che può festeggiare anche per il netto successo nella classifica a squadre (considerando i tempi delle prime tre di ogni Paese), grazie al quinto posto di Natasha Wilson e al quattordicesimo di Rose Harvey, con un crono complessivo di 7h26:01 davanti all’Italia.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Arriva dunque un argento per la squadra azzurra femminile di Maratona, che ha potuto contare sulla buona prestazione di Rebecca Lonedo (sesta in 2h27:55) e della primatista nazionale Sofiia Yaremchuk (settima in 2h28:02), entrambe in lizza per il podio individuale fino agli ultimi tre chilometri, oltre alla ventunesima piazza di Giovanna Epis (2h33:02) che ha avuto il merito di non andare alla deriva stringendo i denti per garantire l’argento all’Italia.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità