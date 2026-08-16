Alisa Vainio domina la Maratona degli Europei. Azzurre d’argento nella classifica a squadre

Alisa Vainio era la grande favorita della vigilia e lo ha dimostrato sulle strade di Birmingham con una prova di forza impressionante, vincendo per dispersione la Maratona dei Campionati Europei di atletica 2026. La primatista continentale stagionale (2h20:39 a Siviglia) ha disputato una gara in solitaria sin dai primi chilometri, imponendo un passo nettamente superiore alla concorrenza e trionfando con il nuovo record della manifestazione in 2h22:26.

Primo titolo in una grande rassegna internazionale per la 28enne finlandese, che adesso vanta tre delle migliori quattro prestazioni europee dell’anno (su tre Maratone disputate) e soprattutto la medaglia d’oro continentale. Vainio ha inflitto distacchi siderali al resto d’Europa, imponendosi con un margine di quasi cinque minuti sulla seconda classificata.

Il podio individuale è stato completato a Birmingham dall’ungherese Lili Anna Vindics-Toth, argento con il personale di 2h27:21, e dalla britannica Abbie Donnelly, bronzo con 2h27:33. Gran Bretagna che può festeggiare anche per il netto successo nella classifica a squadre (considerando i tempi delle prime tre di ogni Paese), grazie al quinto posto di Natasha Wilson e al quattordicesimo di Rose Harvey, con un crono complessivo di 7h26:01 davanti all’Italia.

Arriva dunque un argento per la squadra azzurra femminile di Maratona, che ha potuto contare sulla buona prestazione di Rebecca Lonedo (sesta in 2h27:55) e della primatista nazionale Sofiia Yaremchuk (settima in 2h28:02), entrambe in lizza per il podio individuale fino agli ultimi tre chilometri, oltre alla ventunesima piazza di Giovanna Epis (2h33:02) che ha avuto il merito di non andare alla deriva stringendo i denti per garantire l’argento all’Italia.