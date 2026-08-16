Pietro Riva non ha rimpianti: “Sono stato quasi perfetto, Petros ha un po’ giocato alla fine”

A due anni di distanza dall’argento nella mezza maratona di Roma, Pietro Riva si conferma sul secondo gradino del podio ai Campionati Europei di atletica ma questa volta sulla doppia distanza. Il 29enne piemontese si è piazzato infatti al posto d’onore nella Maratona valevole per la rassegna continentale di Birmingham 2026, vincendo la volata finale con in palio la seconda moneta e chiudendo con il crono di 2h09:18, a soli 7 secondi dal trionfatore tedesco Amanal Petros.

“Su strada mi trovo bene perché, oltre ad avere motore e saper andare forte, serve anche la componente mentale sulla quale lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, e oggi lo sono stato. Non ho avuto paura a lasciar andare chi era davanti perché ero fiducioso di quello che stavo facendo. Riuscivo a valutare se uno strappo era troppo forte o meno“, dichiara l’azzurro ai microfoni della Rai.

Sullo sviluppo della fase decisiva della Maratona odierna: “Dal 30° al 40° km la gara è stata di nuovo mezza tattica, in un gruppo di otto persone, e ho cercato di rilassarmi il più possibile per tenermi in vista della fine. Stavo molto bene muscolarmente, quindi ho scelto di aspettare la volata ed è andata bene. Petros ha un po’ giocato alla fine, io vedevo nell’ultima parte che stava rallentando con la bandiera per festeggiare, mentre se avesse saputo che mi stavo avvicinando così tanto sarebbe andato più forte“.

Riva ha voluto rendere onore infine al veterano Daniele Meucci, oggi 23° in 2h14:33 all’età di 40 anni: “Comunque sono contento di aver condiviso quest’avventura con i miei compagni fantastici. Daniele Meucci è sempre stato il mio idolo, 12 anni fa lo guardavo in tv come un ragazzino che sognava mentre lui vinceva gli Europei. Io oggi non ce l’ho fatta, ma per me è una fonte di ispirazione e sono contento di aver condiviso un’altra nazionale con lui“.