Antonelli promuove Paltrinieri: “Sappiamo che quest’anno abbiamo meno benzina nel motore”

L’Italia non ha conquistato medaglie nella 10 km maschile che ha aperto gli Europei 2026 di nuoto di fondo: Gregorio Paltrinieri ha concluso al quarto posto la gara andata in scena nelle acque della Senna, mentre Marcello Guidi ha concluso in quinta posizione e Andrea Filadelli ha terminato in settima piazza.

Fabrizio Antonelli allena Paltrinieri e Guidi presso il Centro Federale di Ostia, ai microfoni della Rai si è soffermato sulla prestazione del 31enne carpigiano, argento iridato sulla distanza e che oggi inseguiva il terzo titolo continentale dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2024: “Questo è l’anno degli Europei, a una certa età bisogna rifiatare, sappiamo di avere meno benzina nel motore. Gli altri so che nuotano 100 km a settimana, noi siamo alla metà”.

Il tecnico ha poi proseguito: “L’approccio di Paltrinieri non è da professore, ma da studente. Si prefigge sempre di migliorarsi. Oggi si é accorto che le energie spese negli ultimi 500 metri poteva impiegarle prima. Magari sarebbe arrivato un bronzo, ma ci prendiamo questo quarto posto”.