I rimpianti di Marcello Guidi: “Commesso un errore: la posizione del francese mi ha ingannato”

Marcello Guidi si è distinto nelle acque della Senna, conquistando la quinta posizione nella 10 km che ha aperto gli Europei 2026 di nuoto di fondo. L’azzurro è rimasto nel gruppo di testa fino all’ottavo chilometro, poi ha pagato dazio nel momento del forcing risolutore, commettendo un errore di valutazione e dovendosi accontentare di battagliare per un piazzamento ai piedi del podio.

Il 29enne sardo ha chiuso alle spalle di Gregorio Paltrinieri nella gara vinta dal tedesco Florian Wellbrock e ha poi valutato la propria posizione ai microfoni della Rai: “Tenevo a fare bene e andare sul podio: secondo me non era impossibile. Come ho detto alla vigilia, era una questione di attenzione, cercare di fare i meno errori possibili. Ne abbiamo commesso uno importante alla fine, la posizione del francese mi ha ingannato“.

Marcello Guidi si è proiettato verso la prossima gara: “Domani c’è la cinque chilometri, sicuramente sarà differente, sarà più veloce e cercheremo di stare più attenti e di cogliere l’occasione. Penso di aver nuotato in posti peggiori, comunque non c’era puzza: non si vedeva granché ed era difficile vedere la scia. Speriamo nei prossimi giorni di stare bene perché ho bevuto parecchia acqua. Oggi cerco di recuperare per la cinque chilometri e cercheremo di dare tutto anche domani”.