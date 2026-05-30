Arrampicata Sportiva
Arrampicata sportiva: Sorato Anraku cala il tris nel boulder. Vince anche a Madrid
Il fuoriclasse giapponese Sorato Anraku cala il tris a Madrid: tre gare della stagione del boulder nella Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva e tre vittorie per lui, che si dimostra sempre di più il re della specialità.
Con il punteggio di 99.3, l’asiatico ha risolto i blocchi sulle pareti spagnole imponendosi largamente rispetto alla concorrenza: al secondo posto lo statunitense Colin Duffy (74.7), terzo il francese Samuel Richard (54.4).
Giù dal podio, quasi a sorpresa, il coreano Dohyun Lee (44.6): dalla quinta all’ottava piazza si sono sistemati invece l’altro giapponese Keita Dohi (44.3), lo spagnolo Guillermo Peinado Franganillo (35.0), il canadese Oscar Braudand (29.5) e il britannico Dayan Akthar (19.6).
Nessun italiano, in precedenza, era riuscito a superare le qualificazioni: 41esimo Luca Boldrini, 49esimo Matteo Reusa. Prossimo appuntamento con il boulder, la prossima settimana: nella tappa di Coppa del Mondo in programma a Praga dal 3 al 7 giugno.