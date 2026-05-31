Arrampicata sportiva, Chu e Hunt vincono lo speed di Alcobendas. Zurloni si ferma ai quarti in Coppa del Mondo

Ad Acolbendas (Spagna) si è conclusa la tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva, a chiudere il weekend in terra iberica è stato lo speed (disciplina veloce che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Sul fronte maschile ha vinto il cinese Shouhong Chu, che in finale ha regolato l’indonesiano Robby Al Hilmi Antasyafi per sei centesimi (4.75 contro 4.81).

Il 19enne è tornato al successo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo la stoccata dello scorso settembre a Guiyang, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’altro cinese Jie Yang (4.86 contro il 4.86 dello statunitense Zach Hammer). Il nostro Matteo Zurloni si è fermato nei quarti di finale, cadendo nel confronto con il poi vincitore Chu.

Tra le donne, invece, stoccata perentoria della statunitense Emma Hunt, che in finale ha firmato il record panamericano (6.08) e ha battuto nettamente l’ucraina Polina Khalkevych (6.39). Terzo posto per la cinese Shaoqin Zhang, che ha preceduto la connazionale Yuju Mou (6.59 contro 7.39). Giulia Randi e Beatrice Colli sono state eliminate agli ottavi di finale, perdendo rispettivamente contro Khalkevych (6.75 a 6.87) e la spagnola Leslie Adriana Romero Perez (6.61 a 9.33).