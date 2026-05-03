World Relays 2026 oggi: orari 3 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 3 maggio (a partire dalle ore 14.02) andrà in scena la seconda e ultima giornata delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che hanno animato il fine settimana in quel di Gaborone (Botswana). Si disputeranno le finali delle varie discipline (4×100 e 4×400 per uomini, donne, mista): le otto compagini ammesse all’atto conclusivo hanno già guadagnato la qualificazione ai Mondiali 2027 di atletica e lotteranno per salire sul podio.

In precedenza si disputeranno i secondi turni di qualificazione: hanno diritto di partecipazione le squadre escluse dalle rispettive finali, in palio altri quattro pass per la rassegna iridata del prossimo anno. Chi non riuscirà a staccare il biglietto per i Mondiali, sarà costretto a ricorrere ai ranking per tempi del prossimo anno, attraverso i quali verranno determinate le ultime quattro ammesse all’evento più importante della stagione, previsto a fine estate in quel di Pechino.

L’Italia si è già qualificata ai Mondiali con la 4×100 femminile, la 4×400 mista e la 4×400 femminile: oggi saranno impegnati negli atti conclusivi per cercare di conquistare la medaglia. Inseguiranno il pass per la rassegna iridata, invece, la 4×100 maschile e la 4×100 mista: missione ardua, ma non impossibile per entrambi i quartetti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle World Relays 2026 oggi (domenica 3 maggio). L’intero evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (non c’è fuso orario con il Botswana).

CALENDARIO WORLD RELAY 2026 OGGI

Domenica 3 maggio

14.02 4×100 mista, secondo turno di qualificazione

14.20 4×400 mista, secondo turno di qualificazione

14.44 4×400 femminile, secondo turno di qualificazione

15.08 4×400 maschile, secondo turno di qualificazione

15.30 4×100 femminile, secondo turno di qualificazione

15.47 4×100 maschile, secondo turno di qualificazione

16.05 4×100 mista, finale

16.13 4×400 mista, finale

16.24 4×100 femminile, finale

16.32 4×100 maschile, finale

16.40 4×400 femminile, finale

16.41 4×400 maschile, finale

PROGRAMMA WORLD RELAYS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI WORLD RELAYS

Domenica 3 maggio

14.02 4×100 mista, secondo turno di qualificazione: Italia (formazione da definire, verrà comunicata in mattinata)

15.47 4×100 maschile, secondo turno di qualificazione: Italia (formazione da definire, verrà comunicata in mattinata)

16.13 4×400 mista, finale: Italia (formazione da definire, verrà comunicata in mattinata)

16.24 4×100 femminile, finale: Italia (formazione da definire, verrà comunicata in mattinata)

16.40 4×400 femminile, finale: Italia (formazione da definire, verrà comunicata in mattinata)