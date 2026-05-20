Zaynab Dosso sciabola un bel tempo di primavera: crono di impatto, vittoria sui 100 a Savona

Zaynab Dosso ha vinto i 100 metri al Meeting di Savona, timbrando il cartellino in occasione della sua prima uscita stagionale a livello individuale (qualche settimana fa si era prodigata nelle World Relays con la 4×100). La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor si è ben espressa sul rettilineo della Fontanassa, imponendosi con il rilevante tempo di 11.07, sostenuta da un vento a favore di 2,0 m/s: riscontro cronometrico soddisfacente per la velocista emiliana, considerando che siamo soltanto a maggio e che il cammino per arrivare agli Europei di agosto è ancora molto lungo.

Dopo essersi espressa in un solido 11.14 in batteria, la primatista italiana della distanza ha alzato l’asticella in finale, migliorandosi di sette centesimi e traendo indicazioni positive in vista dell’imminente futuro. La 26enne, che ha siglato il quarto tempo della propria carriera (il personale è 11.01, datato 2024), ha avuto una reazione molto lunga (0.192), ma poi si è scatenata nella sua proverbiala accelerazione, il fondamentale in cui è indiscutibilmente una delle migliori atlete in circolazione a livello internazionale.

Le doti dell’allieva di Giorgio Frinolli sui sessanta metri sono disarmanti, oggi le è mancato il finale, ma ci sono tutte le carte in regola per lavorarci. Zaynab Dosso si è lasciata alle spalle delle rivali di ottima caratura in campo continentale e che potrebbero essere delle rivali a Birmingham tra due mesi e mezzo: la britannica Imani Lansiquot (11.12), la lussemburghese Patrizia van der Weken (11.18) e l’ungherese Boglarka Devai (11.18).