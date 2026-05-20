Zaynab Dosso apre la stagione a Savona: buona accelerazione, crono ancillare verso la finale. Doualla fatica

Zaynab Dosso ha aperto la propria stagione al Meeting di Savona, cimentandosi sui 100 metri sul rettilineo dello Stadio della Fontanassa. La Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor ha corso la batteria in maniera accorta e con grande disinvoltura, mostrando subito un’ottima forma e una scioltezza dell’azione decisamente rimarchevole: il tempo di reazione è stato alto (0.194), ma poi è uscita in maniera dirompente dai blocchi di partenza e ha inscenato un’accelerazione degna di nota.

La velocista emiliana si è fatta apprezzare nel suo fondamentale d’elezione, che un paio di mesi fa le aveva permesso di issarsi sul trono iridato nello sprint puro in sala: primi sessanta metri degni di nota, poi ha tenuto una buona accelerazione e si è lasciata andare, senza spingere nella parte conclusiva della gara. La 26enne ha chiuso con il tempo di 11.14 (0,8 m/s di vento a favore), che è comunque l’ottavo riscontro cronometrico della sua carriera.

La primatista italiana (11.01 due anni fa a Roma) ha ampiamente distanziato due rivali di spessore nel panorama continentale come l’ungherese Bogklarka Takacs (11.28) e la lussemburghese Patrizia van der Weken (11.28), costretta a inseguire fin dalle battute iniziali. Zaynab Dosso tornerà in pista alle ore 17.25 per disputare la finale, a cui prenderanno parte anche la britannica Imani Lansiquot (11.13), la statunitense Maia McCoy (11.30) e l’ecuadoriana Aimara Nazareno (11.35), promosse dalla seconda batteria con vento a favore di 2,0 m/s.

Prova non brillantissima per la giovane promessa Kelly Doualla: la 16enne ha faticato a emergere nella seconda semifinale, chiudendo al quinto posto in 11.55.