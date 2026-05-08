WEC, Malthe Jakobsen in pole: “La pausa tra le due sessioni mi ha aiutato”

Malthe Jakobsen firma la prima pole in carriera nel FIA WEC con Peugeot. Il marchio francese, dopo 28 tentativi, si impone sulla concorrenza in qualifica riuscendo a primeggiare nei confronti della Cadillac n. 12, affidata a Will Stevens.

Il danese ha fatto la differenza dopo aver rischiato di compromettere tutto in Q1. Il n. 94 dello schieramento ha infatti perso il controllo all’uscita del ‘Raidillon’ durante il primo giro della giornata, rischiando di finire contro le barriere.

L’alfiere del brand transalpino ha dichiarato ai media presenti a Spa, tra cui OA Sport: “La pausa tra le due sessioni mi ha aiutato. Non so la strategia per domani, oggi mi sono concentrato esclusivamente sul mio giro dopo aver scoperto che avrei dovuto affrontare le qualifiche. Sono felice per il risultato ottenuto, una grossa motivazione in vista della 24h Le Mans del prossimo mese”.

Peugeot non ha mai vinto con la 9×8 e neanche nel Mondiale Endurance. Lo scorso anno i francesi hanno ottenuto un prezioso secondo posto nella 6h del Fuji chiudendo alle spalle della sola Alpine.