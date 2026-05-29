Nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 maschile, la Pro Recco domina a Brescia e chiude al comando la regular season, confermando il proprio ruolo di riferimento del campionato.

Tra i risultati più significativi di giornata spicca la netta vittoria della Olympic Roma, che travolge il Circolo Canottieri Napoli e conquista con pieno merito la salvezza diretta. Un traguardo che certifica la crescita del club capitolino rispetto alla scorsa stagione.

A commentare il percorso è Mario Fiorillo, presidente e allenatore della formazione romana, che analizza la stagione della squadra, il contributo del gruppo guidato da capitan Mirarchi e compagni e delinea le prospettive future del club. Fiorillo si sofferma inoltre sull’avvio della fase decisiva della stagione, tra gara uno dei quarti di finale playoff e le due semifinali playout.

In attesa dell’inizio delle semifinali scudetto, il campionato di Serie A1 femminile torna in vasca per gara due delle finali playout.

Bogliasco 1951 e Pallanuoto Brizz, in caso di successo davanti al pubblico amico, potrebbero festeggiare la permanenza in massima serie.

📌 Fine stagione regolare, salvezza, playoff e playout: il bilancio e gli scenari della pallanuoto italiana.