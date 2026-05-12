La ASD Gruppo Sportivo Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia rappresenta un progetto unico nel panorama sportivo italiano: unire appartenenti alle Forze di Polizia e ai Corpi dello Stato attraverso i valori autentici della pallavolo e dello sport.

Disciplina, spirito di squadra, rispetto, sacrificio e senso di appartenenza sono i pilastri di una realtà affiliata ad ACSI, Dipartimento Sport Polizie, CONI e inserita nel RUNTS, diventata negli anni un punto di riferimento nazionale per tanti operatori delle istituzioni accomunati dalla passione per il volley.

La Nazionale coinvolge uomini e donne provenienti da diverse amministrazioni italiane che ogni giorno indossano una divisa e che, attraverso lo sport, rappresentano l’Italia e i valori del servizio al Paese. Da oltre cinque anni il gruppo organizza raduni e collegiali in tutta Italia, selezionando atleti impegnati anche a livello semiprofessionistico per partecipare alle competizioni europee e internazionali dedicate alle Polizie.

Non solo sport: ogni collegiale affronta anche temi sociali e di legalità con incontri nelle scuole e momenti di confronto dedicati ai giovani. Dopo l’esordio agli Europei maschili nel 2023 e femminili nel 2024, il prossimo grande obiettivo saranno gli IPA Games 2026 di Wroclaw, in Polonia, i Campionati Mondiali organizzati dalla International Police Association.

Una sfida internazionale che vedrà la partecipazione di delegazioni provenienti da tutto il mondo e che rappresenta per la Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia un’occasione straordinaria per portare in campo i valori dello sport, dell’unione e della rappresentanza italiana. Ne parliamo in questo speciale Volley Night con Orazio Soriero, presidente dell’ASD.

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