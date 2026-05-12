Nato nel 2006 a Grosseto, dall’alto dei suoi 206 cm Pardo Mati ha vissuto una stagione 2025-2026 da assoluto protagonista. Dopo un fisiologico anno di adattamento, il giovanissimo centrale ha scalato le gerarchie nel roster del Valsa Group Modena, affermandosi come titolare inamovibile nel campionato “più bello del mondo”. Una fiducia totale da parte della società e dell’allenatore, che lo ha portato anche ad essere tra i convocati di De Giorgi per gli impegni estivi della nazionale maggiore.

In questa puntata, dopo una stagione vissuta ad altissima intensità, Pardo si racconta. Parla della pressione e della responsabilità di scendere in campo in una delle piazze più storiche ed esigenti d’Italia.

Un percorso, quello di Mati, che brilla anche e soprattutto a livello internazionale: dall’oro Europeo U18 nel 2022, fino all’Argento Mondiale conquistato in Cina nell’agosto 2025 con la maglia dell’Italia, torneo in cui è stato incoronato Miglior Centrale al Mondo. Scopriamo la storia di un talento cristallino e di un ragazzo maturo oltre la sua età, destinato a scrivere il futuro della pallavolo azzurra.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

L’esplosione a Modena: Il salto di qualità nella stagione 2025-2026, il superamento dell’anno di adattamento e l’emozione di diventare titolare al PalaPanini.

Il rapporto con i veterani: Cosa significa condividere il campo e il reparto con un campione come Simone Anzani e imparare dai più grandi.

Gestire la pressione: Le aspettative di una piazza storica come Modena e l’intensità emotiva e fisica delle battaglie nei Playoff contro Piacenza.

Sul tetto del Mondo: I retroscena dei Mondiali in Cina, l’emozione per la medaglia d’Argento con l’Italia e l’orgoglio del premio individuale come Best Middle Blocker.

Sogni azzurri e futuro: Dal premio di Miglior Centrale d’Europa U18 nel 2022 agli obiettivi futuri, sognando un’estate da protagonista con la Nazionale maggiore.

🔍 Parole chiave: Pardo Mati, Valsa Group Modena, Modena Volley, Centrale, SuperLega, Serie A1, Pallavolo Maschile, Nazionale Italiana, Miglior Centrale al Mondo, NextGen, Talento Italiano, Playoff Volley, Simone Anzani.

#PardoMati #TalentZone #ModenaVolley #ValsaGroupModena #SuperLega #Centrale #NextGen #Pallavolo #VolleyMaschile #ItalVolley #GrossetoVolley