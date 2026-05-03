Vuelta España Femenina 2026, la svizzera Ruegg conquista la prima tappa

La Vuelta España Femenina 2026 si apre nel segno di Noemi Ruegg. La svizzera EF Education-Oatly ha trionfato nella prima tappa della corsa spagnola, imponendosi sul traguardo di Salvaterra de Miño. Una prima frazione di 113,9 chilometri con partenza da Marín e che ha visto un arrivo concitato in volata, ma con la strada in salita che ha reso ancora più complicata la volata.

Ruegg indosserà così la maglia di leader della classifica generale. Per la svizzera si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ad inizio anno al Tour Down Under, corsa che poi ha vinto. Una vittoria di prestigio quella odierna anche per le avversarie battute, visto che al secondo posto ha terminato la ceca Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), mentre al terzo la tedesca Franziska Koch (FDJ United – SUEZ).

Una percorso della tappa ricco di saliscendi e con due GPM di terza categoria non troppo impegnativi. Il gruppo è arrivato compatto negli ultimi dieci chilometri, quando hanno provato a staccarsi dal plotone alcune atlete tra cui proprio la tedesca Koch, la francese Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma | Lease a Bike) e l’azzurra Alessia Vigilia (Uno-X Mobility). Pochissimo prima di questo scatto c’era stata anche la caduta dell’olandese Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), tornata poi in gruppo grazie anche al lavoro della compagna di squadra Lieke Nooijen.

Le attaccanti sono state riprese e a quel punto l’attesa è stata tutta per gli ultimi chilometri e per la volata finale in salita. La tedesca Koch è la prima a rompere gli indugi, ma lo spunto migliore è quello di Noemi Ruegg, che riesce a resistere e vince davanti a Kopecky e Koch. Quarta la polacca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) e quinta la francese Maeva Squiban (UAE Team ADQ). La migliore delle azzurre è Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) in ottava posizione.