Bronzo olimpico a Rio 2016, finali mondiali, Europei vinti e una vita dedicata al canottaggio 🚣🇮🇹

In questa intervista esclusiva, Giovanni Abagnale racconta il suo percorso umano e sportivo: dagli inizi fino alle Olimpiadi, passando per Tokyo 2020, Parigi 2024 e il ritorno competitivo dell’otto italiano nel 2025.

Un viaggio tra sacrifici, emozioni, pressione olimpica, spirito di squadra e obiettivi futuri del canottaggio azzurro 💪🔥

Si parla anche del bronzo conquistato nella Coppa del Mondo di Varese 2025 e della storica finale mondiale dell’otto a Shanghai, tornata dopo sette anni.

🎙️ Un’intervista intensa e autentica per conoscere il lato umano di uno dei protagonisti della Nazionale italiana di canottaggio.

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conduce Alice Liverani