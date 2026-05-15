Il primo grande arrivo in salita del Giro d’Italia 2026 non ha deluso le aspettative: sul durissimo Blockhaus è arrivata la firma di Jonas Vingegaard, protagonista assoluto della settima tappa della Corsa Rosa. 🚴♂️🔥
Nel nuovo episodio di Bike Today, Gian Luca Giardini analizza la tappa insieme a un ospite speciale: Giuseppe Martinelli. Focus sulla straordinaria prestazione del campione danese, capace di attaccare nel momento decisivo e staccare tutti i rivali diretti in classifica generale.
Alle sue spalle resiste soltanto Felix Gall, mentre Giulio Pellizzari vive una giornata complicata e perde terreno prezioso. La Maglia Rosa resta invece sulle spalle di Eulalio dopo una tappa spettacolare che potrebbe già indirizzare il Giro d’Italia 2026.
Parliamo di:
✅ Attacco di Vingegaard sul Blockhaus
✅ Crisi di Pellizzari
✅ Classifica generale Giro d’Italia 2026
✅ Analisi tecnica con Giuseppe Martinelli
✅ Le prossime tappe decisive della Corsa Rosa
✅ Favoriti per la vittoria finale
Lascia un commento con la tua opinione: Vingegaard ha già ipotecato il Giro oppure la corsa è ancora aperta? 👇
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