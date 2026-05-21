Vela, il vento instabile annulla la quinta giornata agli Europei ILCA 7

Le condizioni meteorologiche si abbattano su Kastela, località della Croazia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di vela, classe ILCA 7 ed ILCA 6. Il quinto giorno di competizioni si è infatti concluso senza alcuna regata, a causa di un vento instabile che non ha consentito il regolare svolgimento del programma.

I protagonisti sono rimasti a terra fin dalla mattina, in un’attesa durata oltre tre ore e mezza. Alle 14:00 il Comitato di Regata ha provato a far partire la flotta ILCA 7, seguita poi dall’ILCA 6, all’interno della baia, vicina al porto turistico in modo da poter sfruttare un vento più riparato.

In quel momento però le raffiche sono diventate ancora più forti, non lineari, aggravate da un sistema temporalesco che ha così reso impossibile la regata. La rassegna continentale si deciderò dunque domani, venerdì 22 maggio, con l’ultima giornata prevista, ovviamente tempo permettendo.