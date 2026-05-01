Tuffi, la Cina domina nella prima giornata della Super Final a Pechino. Azzurri lontani dal podio

Si è alzato il sipario sulla Super Final della Coppa del Mondo di tuffi a Pechino. Una prima giornata che ha visto tanti azzurri protagonisti nelle gare di sincro e poi successivamente anche nel Team Event. La prima finale è stata quella del sincro maschile dai tre metri con la vittoria dei cinesi Zongyuan Wang e Jiuyuan Zheng, che hanno concluso con un punteggio complessivo di 460.68 grazie soprattutto ad un eccezionale doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti da 97.11. Secondo posto per i messicani Juan Manuel Celaya Hernandez e Osmar Olvera Ibarra (420.57) e terzo per i britannici Anthony Harding e Jack Laugher (406.20). Ottavo posto per la coppia azzurra composta da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia (376.26), complice un errore nel quadruplo e mezzo avanti (62.70).

Buon sesto posto per gli azzurri Simone Conte e Riccardo Giovannini nella finale del sincro maschile dalla piattaforma, che hanno terminato con il punteggio complessivo di 370.74, colpa soprattutto di una sbavatura nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (60.48). A vincere sono stati ovviamente i cinesi Renjie Zhao e Zhihao Yang (448.68) davanti agli ucraini Mark Hrytsenko e Oleksii Sereda (404.28) e ai messicani Kevin Berlin Reyes e Randal Willars Valdez (403.02).

L’altra finale di giornata che ha visto protagonista l’Italia è stata quella del Team Event. Il quartetto composto da Elisa Pizzini, Sarah Jodoin di Maria, Riccardo Giovannini ha terminato al settimo posto con un punteggio di 366.60. La vittoria è andata alla Cina (463.70) davanti al Messico (422.50) e all’Australia (410.45).

La Cina ha completato poi il poker di successi con la vittoria nel sincro femminile dai tre metri. La coppia formata da Jia Chen e Yiwen Chen (331.05) davanti Maddison Keeney e Alysha Koloi (299.94) e alle britanniche Scarlett Mew Jensen e Yasmin Harper (294.60).