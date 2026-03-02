Tuffi, Jodoin Di Maria la migliore a Montreal. Quattro pass per la SuperFinal a Pechino

Il lungo fine settimana della Coppa del Mondo di tuffi a Montreal non ha portato podi all’Italia, ma sicuramente delle indicazioni positive per lo staff tecnico del CT Oscar Bertone. In Canada mancavano le stelle Chiara Pellacani e Matteo Santoro, con una squadra azzurra che continua nel suo mix tra esperienza e gioventù che ha regalato grandi risultati in questi anni.

Sicuramente a prendersi il ruolo della migliore è stata Sarah Jodoin Di Maria, che ha terminato al quarto posto. Una prestazione decisamente di alto livello per l’azzurra, che ha davvero ottenuto il massimo possibile visto che il podio era completamente fuori portata. Jodoin Di Maria ha sfiorato il muro dei 340 punti, complice anche un eccellente doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato da 76.80, che le ha subito dato grande fiducia in finale. Sarah si è dimostrata ancora una volta la miglior europea e proprio l’oro continentale questa estate è il grande obiettivo.

Il primo pass per la SuperFinal di Pechino (Montreal era già decisiva dopo la cancellazione del secondo appuntamento di Guadalajara) è arrivato dunque dalla piattaforma, ma sempre dai dieci metri è arrivato il secondo con il giovanissimo sincro maschile Riccardo Giovannini/Simone Conte, che hanno terminato al settimo posto, complice purtroppo un errore nel triplo e mezzo indietro raggruppato, che è probabilmente costato un piazzamento anche in Top-5. Comunque continua la crescita di Giovanni/Conte prosegue e l’appuntamento di Pechino sarà un ulteriore test internazionale importante.

A Pechino ci saranno anche Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che hanno terminato al sesto posto nel sincro maschile dai tre metri. Una buona gara quella degli azzurri, soprattutto con un pregevole doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 78.54, ma nei successivi tuffi l’esperta coppia azzurra non è riuscita ad arrivare oltre i 70 punti, chiudendo comunque non lontano dal podio.

Il quarto pass è arrivato nel Team Event. Gli azzurri Sarah Jodoin Di Maria, Elisa Pizzini, Riccardo Giovannini e Simone Conte hanno terminato con il punteggio complessivo di 386.45 all’ottavo posto ma il podio non era assolutamente lontano e sarebbe anche potuto arrivare senza l’errore nel quadruplo e mezzo avanti raggruppato di Conte, che ha preso solo 32.30 punti. Nel complesso era stata poi una gara solida per la formazione azzurra, con un ottimo triplo e mezzo indietro raggruppato di Giovannini (84.15).