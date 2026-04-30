Tuffi, la squadra azzurra cerca conferme nella Super Final di Pechino. Assenti Pellacani e Santoro

Comincerà nella notte italiana la Super Final di Coppa del Mondo di tuffi e sarà in programma a Pechino dall’1 al 3 maggio. Anche in questa edizione ci sarà la nuova formula degli scontri diretti (head to head) nelle gare individuali, che vedranno al via dodici atleti, mentre nelle gare di sincro saranno otto le coppie a contendersi il successo finale.

A determinare la qualificazione a questa Super Final è stata unicamente la tappa disputata a Montreal, visto che l’appuntamento in Messico è stato cancellato per motivi di ordine pubblico. Proprio sulla base dei risultati ottenuti in Canada sono arrivate le convocazioni per la squadra azzurra, composta da sei atleti. Spiccano le assenze di Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che, però, non avevano preso parte alla gara canadese.

Il direttore tecnico Oscar Bertone ha dunque selezionato Sarah Jodoin Di Maria, Elisa Pizzini, Simone Conte, Riccardo Giovannini, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Saranno proprio Marsaglia e Tocci ad aprire il programma per l’Italia, impegnati nella finale del sincro maschile dai tre metri (ore 04.00 italiane), con l’obiettivo di centrare un piazzamento tra i primi cinque e magari provare a inserirsi nella lotta per qualcosa di ancora più prestigioso.

Sempre nella prima giornata spazio anche al sincro maschile dalla piattaforma, dove la giovane coppia formata da Riccardo Giovannini e Simone Conte cercherà di sorprendere in un contesto di altissimo livello. Attenzione poi al Team Event, con la formazione azzurra composta da Pizzini, Jodoin Di Maria, Conte e Giovannini, determinata a ottenere un piazzamento di rilievo.

Nella giornata di sabato riflettori puntati su Sarah Jodoin Di Maria, protagonista a Montreal con un eccellente quarto posto. Resta da capire come l’azzurra saprà interpretare la formula degli scontri diretti, ma sicuramente ci sono tutte le possibilità per cercare di ottenere un piazzamento importante e prestigioso in un contesto di alto livello proprio come queste Super Final.