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Tiro con l’arco: dalla Coppa del Mondo di Shanghai arrivano i primi podi nel ricurvo

Pubblicato

5 minuti fa

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Per approfondire:
Turchia Tiro con l'arco - World Archery.v1
Turchia Tiro con l'arco - World Archery

Prosegue senza sosta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai. Fra arco ricurvo e compound, sulle linee di tiro cinesi – dopo i ranking round – si sono compiuti passi determinanti per i a squadre e in mixed team.

Arco ricurvo
Il torneo a squadre al maschile vedrà Corea del Sud e Turchia giocarsi la vittoria di tappa, mentre il Vietnam si è già preso il terzo gradino del podio battendo 5-3 gli USA. Al femminile clamoroso colpo dell’India che batte la favoritissima Corea del Sud e si conquista la finale contro la Cina.
Le donne coreane si sono parzialmente rifatte vincendo lo scontro per il terzo posto 6-0 contro la Spagna.

Nel tabellone del Mixed Team, questi gli accoppiamenti: Corea del Sud-Cina per il 1° posto e Germania-Giappone per 3-4° posto. Entreranno da domani nel vivo i tornei individuali.

Arco compound
Da annotare c’è la definizione delle finali pesanti per il Mixed Team, che a Los Angeles 2028, sarà olimpico: Turchia-USA vale il 1-2° posto, mentre Kazakistan-Estonia l’ultimo gradino sul podio. Anche in questo caso sarà domani la giornata importante per la definizione dei tabelloni individuali.

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