Tiro con l’arco: Corea dominante in Coppa del Mondo nel ranking round del ricurvo femminile, maschile con sorprese

Il Day 2 della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Shanghai, regala certezze e sorprese agli appassionati e agli addetti ai lavori. Sulle linee di tiro di Shanghai sono andati in scena i ranking round di arco ricurvo: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Arco ricurvo femminile

Corea del Sud “ingiocabile” per le avversarie. Jang Minhee fa segnare lo score di 674 precedendo le altre tre connazionali Oh Yejin (670), Kang Chaeyoung (670) e Lee Yunji (665). Squadra coreana ovviamente prima nella classifica a squadre con 2014 punti, davanti alla Cina con 1968 e il Messico con 1961.

Arco ricurvo maschile

L’arciere di Cina Taipei Tang Chih-Chun piazza un 690 irraggiungibile per la concorrenza. Alle sue spalle il francese Baptise Addis, a 687, precede il duo coreano formato dai fortissimi Kim Woojin e Seo Mingi, che hanno chiuso a 687 e 683. La Corea si prende la prima testa di serie per il tabellone a squadre con 2048 punti, davanti alla Turchia di Gazoz (2025) e alla formazione transalpina (2011).

Arco compound

Dopo i ranking round di ieri, oggi i tornei a squadre hanno fornito i primi verdetti. Al maschile: finale per il primo posto che sarà fra USA e Turchia, mentre la Cina ha superato l’India per il terzo gradino del podio (234-234, 30+ a 30). Al femminile: anche in questo caso USA e Turchia per la vittoria, con il Messico invece capace di battere la Corea del Sud 232-226 e prendersi il terzo posto.