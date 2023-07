Tiro a segno, Mondiali Junior Changwon 2023: doppietta indiana nelle finali della pistola da 10 metri

Con le gare individuali della pistola ad aria compressa da 10 metri si sono aperti a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali Junior 2023 di tiro a segno: doppio oro per l’India, vittoriosa sia tra gli uomini che tra le donne. Settimo posto per l’Italia nella graduatoria a squadre della prova maschile, 12° Luca Arrighi nelle qualificazioni individuali. Caduti anche due record del mondo di categoria tra le donne.

Nella finale maschile dominio dell’indiano Shubham Bisla, primo con 244.6, davanti al cinese Bu Shuaihang, secondo a quota 239.6, mentre il bronzo va al sudcoreano Kim Kanghyun, terzo con 218.2. Fuori nelle eliminatorie gli azzurri in gara: 12° Luca Arrighi con 573 (21x), 25° Matteo Mastrovalerio a quota 567 (17x), 56° Liang Xi Savorani con 554 (14x). Nella graduatoria a squadre successo della Cina con 1733 (57x) davanti all’India, seconda con 1727 (55x), ed alla Corea del Sud, terza con 1718 (44x). Italia settima a quota 1694 (52x).

Nella finale femminile successo dell’indiana Sainyam Sainyam, prima con 242.2, davanti alla sudcoreana Oh Ye Jin, che aveva stabilito il record del mondo di categoria nelle qualificazioni con 587 (25x), seconda con 239.4, ed alla cinese Yao Qianxun, terza a quota 218.6. Azzurre nelle retrovie nelle qualificazioni: 30ma Alessandra Fait con 562 (20x), 38ma Cristina Magnani a quota 558 (9x). Nella classifica a squadre primo posto per la Cina con 1724 (52x), nuovo record del mondo di categoria, seconda la Corea del Sud con 1722 (56x), terza l’India con 1718 (52x). Non era presente l’Italia, che aveva schierato soltanto due tiratrici nelle qualificazioni.

Foto: UITS