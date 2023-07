Tiro a segno, Mondiali Junior 2023: India e Cina salgono in cattedra nella seconda giornata

Secondo giorno di competizioni in quel di Changwon, città della Corea del Sud che ospita questa settimana i Campionati Mondiali Junior di tiro a segno. Sono tre le medaglie assegnate nel day 2: la prova mista della carabina 10 metri e la prova mista della pistola 10 metri.

Nella prima prova a spuntarla è stato il team India 1 formato da Guatami Bhanot e da Abhinav Shaw, i quali hanno regolato nella Finale per l’oro i francesi Oceanne Muller e Romain Aufrere per 17 a 13. La medaglia di bronzo è andata invece alla squadra Cina 1 (Jiale Zhang-Mingshurai Zhu) che, in uno scontro interno, si è imposta con i compagni di squadra Xinyi Fan e Yuchen Shen per 16 a 14.

Fuori dalla top 10 gli azzurri: Carlotta Salafia e Michele Bernardi hanno centrato infatti la dodicesima piazza con 624.0. Anna Schiavon e Luca Sbarbati la ventottesima 615.8.

La Cina è poi salita in cattedra nella pistola mista 10 metri, ottenendo un’ottima doppietta. La medaglia d’oro nello specifico è andata a Siyu Wang e Shuaihang Bu, dominatori assoluti di un Gold Medal Match con Qianxun Yao e Yu Zhang finito con il rotondo risultato di 16-4. Il duo indiano composto da Sainyaam Sainyam e Abhinav Choudhary si è invece accapparrato il bronzo, arginando nella finalina i padroni di casa Juri Kim e Kanghyn Kim per 17-11.

Cristina Magnani e Liang Xi Savorani si sono invece accontentati del nono posto in qualificazione con 568-17x. Tredicesimi invece Alessandra Fait e Matteo Mastrovalerio con 566-21x.

