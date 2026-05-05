Tennis, esordio per tre azzurre a Roma. In quattro sognano l’ingresso nel tabellone principale

Sarà una giornata ricchissima agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi si alza il sipario sul tabellone principale del torneo femminile con alcune sfide valevoli per il primo turno e poi si completeranno anche le qualificazioni, dove ci sono quattro nostri rappresentanti a caccia di un sogno.

Partendo proprio da chi ancora non è certo di un posto nel main draw, si dividono perfettamente uomini e donne. Da una parte Federico Bondioli e Andrea Pellegrino e dall’altra Federica Urgesi e Noemi Basiletti. Per tutti e quattro ci sono delle sfide davvero durissime e dove il pronostico li vede sicuramente sfavoriti. Bondioli dovrà affrontare il croato Dino Prizmic, testa di serie numero due e reduce da un ottimo torneo di Madrid dove ha battuto Berrettini e Shelton; mentre Pellegrino affronterà il giovane talentuoso spagnolo Martin Landaluce.

In campo femminile Urgesi e Basiletti, entrambe oltre la 400esima posizione del ranking mondiale, hanno già fatto un’impresa al primo turno contro Zarazua e Arango. Adesso si troveranno rispettivamente la slovena Veronika Erjavec e l’ucraina Daria Snigur, testa di serie numero sedici e diciotto del tabellone delle qualificazioni.

Scattano anche i match di primo turno del tabellone principale e già molte azzurre saranno chiamate in causa. Lucia Bronzetti, scivolata al numero 173 del mondo, affronterà l’americana McCartney Kessler; mentre Martina Trevisan, piombata addirittura al numero 516 dopo tutti i problemi fisici delle ultime stagioni, partirà con l’australiana Talia Gibson.

Sia Bronzetti sia Trevisan hanno ricevuto una wild card e come loro anche la 22enne Jennifer Ruggeri. Si tratta dell’esordio assoluto in un tabellone del circuito maggiore per la jesina, che avrà un primo turno decisamente ostico con la turca Zeynep Sonmez, che ha saputo battere Jasmine Paolini sulla terra di Stoccarda.