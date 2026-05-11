Grande giornata di tennis agli Internazionali d’Italia! 🇮🇹

Sono già due gli azzurri agli ottavi del tabellone ATP: Lorenzo Musetti conquista la vittoria tra sofferenza, dolori e regali; Luciano Darderi rimonta Tommy Paul e si prepara per Sasha Zverev.

Matteo Arnaldi trascina al terzo set Rafa Jódar, protagonista di una grande serata da big sul centrale. Nel tabellone femminile, Elisabetta Cocciaretto non può nulla con Iga Swiatek.

Oggi altri 4 italiani in campo con grande attesa per Jannik Sinner, impegnato non prima delle ore 15.

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