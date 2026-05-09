Altri video
-
Stefano Baldini a Run2u parla dell’Effetto Maratona 20 anni dopo Atene, e guarda verso LA 2028
-
Costanza Cocconcelli si racconta: talento precoce , record, staffette azzurre e obiettivi futuri
-
Beach Zone Speciale AIBVC Finals 2026: tutti i protagonisti e le interviste
-
Beach Zone: Sestini e Nika si raccontano tra esperienza e… talento
Come previsto, Jannik Sinner ha trovato in Sebastian Ofner l’avversario ideale per il suo ingresso nel torneo. Prestazione solida e segnali molto positivi per il numero uno azzurro.
Grande giornata per il tennis italiano maschile: diventano ben 6 gli italiani qualificati al terzo turno, grazie anche ai successi di Flavio Cobolli e Mattia Bellucci.
Nel femminile, invece, altra pesante battuta d’arresto per Jasmine Paolini.
🎙️ Ne parlano in diretta:
• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco
📺 Appuntamento alle 21:00 con TennisMania sul canale YouTube di OA Sport
👇 Scrivete in chat domande e commenti.
🔔 Iscriviti al canale e attiva la campanella per tutte le dirette e gli approfondimenti sul tennis italiano e internazionale.
#Sinner #JannikSinner #Tennis #IBI26 #Cobolli #Paolini #Bellucci #OASport #TennisMania #ATP #WTA #Roma