Come previsto, Jannik Sinner ha trovato in Sebastian Ofner l’avversario ideale per il suo ingresso nel torneo. Prestazione solida e segnali molto positivi per il numero uno azzurro.

Grande giornata per il tennis italiano maschile: diventano ben 6 gli italiani qualificati al terzo turno, grazie anche ai successi di Flavio Cobolli e Mattia Bellucci.

Nel femminile, invece, altra pesante battuta d’arresto per Jasmine Paolini.

🎙️ Ne parlano in diretta:

• Dario Puppo

• Massimiliano Ambesi

• Guido Monaco

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