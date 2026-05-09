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13 secondi fa

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Come previsto, Jannik Sinner ha trovato in Sebastian Ofner l’avversario ideale per il suo ingresso nel torneo. Prestazione solida e segnali molto positivi per il numero uno azzurro.

Grande giornata per il tennis italiano maschile: diventano ben 6 gli italiani qualificati al terzo turno, grazie anche ai successi di Flavio Cobolli e Mattia Bellucci.

Nel femminile, invece, altra pesante battuta d’arresto per Jasmine Paolini.

🎙️ Ne parlano in diretta:
• Dario Puppo
• Massimiliano Ambesi
• Guido Monaco

📺 Appuntamento alle 21:00 con TennisMania sul canale YouTube di OA Sport

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