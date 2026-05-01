Superbike, Iker Lecuona precede Bulega anche nella FP2 del GP di Ungheria

Iker Lecuona ha messo a segno il miglior tempo anche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato del Balaton Park, baciato dal sole e da temperature interessanti, i tempi sono andati a scendere parecchio rispetto a quanto visto nella mattinata, con le Ducati che hanno dominato la scena in lungo ed in largo.

Iker Lecuona (Ducati) ha fermato i cronometri sul tempo di 1:39.860 con un vantaggio di 103 millesimi sul suo vicino di box, Nicolò Bulega (Ducati), mentre è terzo il britannico Sam Lowes (Ducati) a 141. Quarta posizione per Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 437millesimi dalla vetta, quinta per Alberto Surra (Ducati) a 522 mentre è sesto Yari Montella (Ducati) a 621.

Settima posizione per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) a 665 millesimi, ottava il britannico Alex Lowes (bimota) a 724, quindi nona per il portoghese Miguel Oliveira (BMW) a 824, mentre completa la top10 a Axel Bassani (bimota) a 939. Chiude 13° Andrea Locatelli (Yamaha) a 1.114, quindi 15° Danilo Petrucci (BMW) a 1.304, 17° Stefano Manzi (Yamaha) a 1.405, 21° Mattia Rato (Yamaha) a 2.228.

Come proseguirà, quindi, il fine settimana magiaro? Domani, sabato 2 maggio, si inizierà alle ore 09.40 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.15 sarà la volta della superpole che andrà a comporre lo schieramento di partenza di Gara-1 che scatterà alle ore 15.30. Domenica, invece, alle ore 11.10 sarà la volta della Superpole Race, mentre alle ore 15.30 calerà il sipario con Gara-2 che andrà a chiudere il round.