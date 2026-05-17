Superbike
Superbike: Bulega inarrestabile, domina la Superpole Race a Most. Quattro italiani nei primi cinque
Non si ferma l’incredibile striscia di Nicolò Bulega nel Mondiale Superbike 2026. Il reggiano ha inaugurato la domenica del Gran Premio della Repubblica Ceca 2026, sesto round del calendario, con una netta vittoria nella Superpole Race. Sul circuito di Most, dopo il dominio in gara-1, il centauro della Ducati mette il sigillo anche sulla gara corta, siglando la diciottesima vittoria consecutiva in Superbike.
Dopo una partenza non perfetta, l’italiano impiega pochi minuti per superare il suo compagno Iker Lecuona. Lo spagnolo deve nuovamente accontentarsi della seconda posizione (+1.959), pagando un distacco importante nei pochi giri previsti. Sale sul podio la Ducati di Yari Montella (+6.980), abile a rimanere sempre dietro le due Ufficiali.
Quarto Lorenzo Baldassari (Ducati, +7.769), seguito da un brillante Alberto Surra (Ducati, +9.714). Sesta piazza per un Garrett Gerloff (Kawasaki, +9.853) da cui ci si aspettava di più. Dietro il trio britannico di Tarran Mackenzie (Ducati, +10.409), Thomas Bridewell (Ducati, +11.646) ed Alex Lowes (Bimota, +11.873). Completa la top 10 Michael Van Der Mark (BMW, +12.838). Alle 15.30 la gara-2 chiuderà l’appuntamento ceco.