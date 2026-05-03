Superbike, Bulega domina anche Gara-2 del GP d’Ungheria e chiude la quarta tripletta stagionale

E il conto sale a 16! Nicolò Bulega infatti si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale superbike 2026, allungando la sua striscia di successi consecutivi. Di conseguenza il round si è concluso con la quarta tripletta consecutiva per il pilota emiliano che ritocca ulteriormente il record di vittorie consecutive nella categoria dedicata alle moto derivate di serie. Un dominio che sembra non avere fine per il classe 1999 con il solo Iker Lecuona che prova in ogni modo a rimanere agganciato al suo compagno di team. Per ora invano.

Sul tracciato del Balaton Park Nicolò Bulega (Ducati) ha preceduto proprio lo spagnolo che, quantomeno fino a metà gara, ha provato a rimanere entro il secondo di distacco. Con il passare dei giri però Bulega ha ampliato il suo margine vincendo senza patemi centrando ininterrottamente il gradino più alto del podio da gara-2 dell’Estoril di ottobre 2025,

A questo punto la classifica generale vede al comando il pilota emiliano classe 1999 con 248 punti contro i 166 di Iker Lecuona. 92 lunghezze di vantaggio che rappresentano già un bottino di assoluta tranquillità.

La gara ungherese come detto ha visto l’ennesimo dominio di Nicolò Bulega (Ducati) che ha tagliato il traguardo precedendo Iker Lecuona (Ducati) per 2.6 secondi mentre completa il podio Yari Montella (Ducati) a 11.9. Quarta posizione per Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 12.4, quinta per lo statunitense Garrett Gerloff (Kawasaki) con un distacco di 24.9 mentre in sesta troviamo il britannico Sam Lowes (Ducati) a 26.5.

Chiude al settimo posto Alberto Surra (Ducati) a mezzo minuto esatto quindi decimo Stefano Manzi (Yamaha) a 35.8. Quattordicesimo Mattia Rato (Yamaha) a 52.5 mentre non completano la gara Andrea Locatelli (Yamaha) e Axel Bassani (bimota).