Sprint Zone torna con un ospite di alto livello: Alessandro Simonelli!
Nella puntata del martedì, il tecnico brianzolo analizza le recenti World Relays di Gaborone e il percorso dei suoi atleti verso i grandi appuntamenti internazionali.
Sotto i riflettori:
🏃♂️ Andrea Bernardi
🏃♂️ Vladimir Aceti
🏃♀️ Alessandra Bonora
I tre azzurri si sono messi in evidenza nelle qualificazioni per i Mondiali di Pechino 2027, contribuendo alle prestazioni delle staffette 4×100 mista, 4×400 mista e 4×400 femminile.
🎯 Spazio anche agli aggiornamenti su Luca Sito, reduce da un periodo complicato dopo un intervento di ernia inguinale nel 2025 e alcuni problemi fisici nel 2026. Il rientro in gara è atteso a giugno, con uno sguardo già rivolto agli Europei di Birmingham: obiettivo minimo 45”20 per l’eventuale partecipazione individuale o inserimento nella staffetta.
👉 Analisi, retroscena e prospettive direttamente dalla voce di uno dei tecnici più seguiti dell’atletica italiana.
🎤 Conduce: Ferdinando Savarese
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