Jannik Sinner non rivela le cause del suo malessere a Roma: “Non rispondo a questa domanda”

Risolvere i propri problemi senza manifestarli all’esterno. È questa la strada scelta da Jannik Sinner in avvicinamento alla finale degli Internazionali d’Italia 2026, a Roma. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronterà il norvegese Casper Ruud con l’obiettivo di conquistare il quinto titolo Masters 1000 consecutivo della stagione, dopo i trionfi di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid.

Una serie di successi impressionante, che testimonia il momento straordinario attraversato da Sinner. Il tennista altoatesino è fortemente motivato a centrare l’obiettivo davanti al pubblico italiano, in un torneo che finora non lo ha mai visto trionfare. Sulla carta, i favori del pronostico pendono nettamente dalla sua parte: nei quattro precedenti disputati contro Ruud, infatti, il norvegese non è mai riuscito a conquistare nemmeno un set.

Il vero punto interrogativo riguarda però la condizione fisica e mentale del numero uno del ranking. I cali emersi contro Andrey Rublev e, soprattutto, contro Daniil Medvedev lasciano pensare che, ancor più dell’avversario norvegese, il principale ostacolo possa essere proprio Sinner stesso. Il peso delle numerose partite disputate e vinte nelle ultime settimane sembra iniziare a farsi sentire, mentre il malessere accusato durante la semifinale con Medvedev ha alimentato interrogativi sulle sue reali condizioni.

Le ipotesi circolate nelle ultime ore sono state numerose, ma in conferenza stampa Sinner ha scelto di non entrare nei dettagli. “Non posso rispondere“, ha dichiarato in maniera secca ai microfoni. Una riservatezza dettata anche dall’esigenza di non offrire indicazioni utili agli avversari, oltre che dalla naturale inclinazione del campione italiano, poco propenso ad aprirsi pubblicamente. La finale contro Ruud dirà quale versione di Jannik scenderà in campo.