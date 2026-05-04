Jannik Sinner vicino alla perfezione contro Zverev a Madrid: un dato mai registrato prima!

Siamo ai limiti della perfezione. Jannik Sinner ci si è avvicinato nella finale del Masters 1000 di Madrid, dominando il tedesco Alexander Zverev con un netto 6-1 6-2 in appena 57 minuti di gioco. Una prestazione abbagliante per consistenza e qualità, costruita smontando, colpo dopo colpo, le certezze dell’avversario.

Per l’azzurro si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo, con una leadership mondiale ulteriormente consolidata. Ma è soprattutto la portata tecnica dell’esibizione a colpire, come confermano i dati di Tennis Insights — sviluppati in collaborazione con TennisViz — che restituiscono un quadro ancora più impressionante.

Da quando è stato introdotto il “Performance Rating” (nel 2022), quella di Sinner contro Zverev rappresenta la partita più vicina alla perfezione mai registrata: 9,79 il punteggio assegnato.

Highest. Ever. Recorded. Sinner scores the highest ever performance rating, since records began👏 Let’s break down those shot qualities… Serve 🎯

74% 1st serves in

8 aces

38cm serve accuracy* Return💫

76% returns in (26/34)

100% break points converted Forehand🔥

97% in… pic.twitter.com/VUsWZs08Ia — Tennis Insights (@tennis_insights) May 3, 2026

Di seguito la graduatoria delle migliori prestazioni secondo questo indice:

9,79 — Sinner-Zverev (finale Madrid 2026)

9,72 — Novak Djokovic-Sinner (finale ATP Finals 2023)

9,68 — Carlos Alcaraz-Arthur Fils (finale Doha 2026)

9,65 — Sinner-Frances Tiafoe (quarti di finale Miami 2026)

9,65 — Daniil Medvedev-Andrey Rublev (finale Dubai 2023)

Ma in cosa consiste il “Performance Rating“?

Nel tennis, secondo le TDI Insights Stats dell’ATP Tour, è una metrica algoritmica che valuta la qualità complessiva del gioco di un tennista su una scala da 0 a 10. Non si limita a misurare il risultato finale, ma analizza in profondità la prestazione tecnica, includendo la qualità dei colpi, l’efficacia in fase offensiva e la solidità difensiva.

Tra i parametri principali:

Valutazione complessiva (0-10): il punteggio combina dati relativi a fase offensiva (In Attack), conversione (Conversion), capacità di ribaltare lo scambio (Steal) e qualità dei colpi (Shot Quality).

Shot Quality: misura potenza, profondità, rotazioni e precisione dei colpi.

Conversion Score: indica la frequenza con cui un giocatore conquista il punto quando è in posizione d’attacco (media del tour: 69%).

Steal Score: valuta la capacità di vincere il punto partendo da una situazione difensiva (media del tour: 31%).

Un insieme di indicatori che, nel caso di Sinner, restituisce un dato eloquente: la perfezione, o qualcosa che le somiglia molto.