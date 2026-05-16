Scherma, undici azzurre in tabellone nel Grand Prix di Shanghai

Seconda giornata nel Grand Prix di fioretto a Shanghai, l’ultimo della stagione. Oggi si sono disputate le qualificazioni femminili e sono undici le azzurre che saranno presenti nel tabellone principale. Già certe della presenza, per via della loro posizione nel ranking mondiale, erano Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi.

Prestazione davvero eccellente da parte della squadra azzurra, visto che già dalla prima fase a gironi si erano qualificate anche Aurora Grandis, Greta Collini, Martina Sinigalia, Matilde Molinari e Carlotta Ferrari.

Ha dovuto superare gli assalti preliminari, invece, Francesca Palumbo, che ha battuto l’ucraina Dariia Myroniuk con il punteggio di 15-10. Eliminazione invece per Elena Tangherlini, sconfitta per 15-11 dalla russa Polina Kozaeva.

Domani mattina si terranno gli assalti del tabellone principale sia per la gara femminile sia per quella maschile, che vedrà la presenza di sei italiani in tabellone (Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini e Davide Filippi).