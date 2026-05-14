Scherma, il fioretto azzurro in Cina per l’ultimo Grand Prix e per continuare la super stagione

Trasferta in Cina per il fioretto, precisamente a Shanghai, che sarà la sede dell’ultimo Grand Prix della stagione. L’estate con Europei e Mondiali si avvicina sempre di più e finora è stata una stagione eccezionale per i fiorettisti azzurri, che vogliono essere protagonisti anche sulle pedani cinesi in questo fine settimana.

Anche l’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Istanbul è stata strabiliante per l’Italia. Doppietta al femminile con Martina Favaretto ed Arianna Errigo al primo e secondo posto, mentre al maschile il successo di Filippo Macchi ed il doppio podio di Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni. Il tutto senza dimenticare i trionfi dei due quartetti, che, però, non saranno in gara questo weekend visto che il Grand Prix prevede solo le prove individuali.

In totale sono stati ben trenta i podi conquistati in questa stagione dall’Italia nel fioretto. Un numero veramente sensazionale e che veramente mostra il dominio finora tenuto dai nostri portacolori. Negli ultimi due Grand Prix (Lima e Torino) sul gradino più alto del podio tra gli uomini ci è salito sempre Guillaume Bianchi, mentre al femminile Martina Batini ha trionfato in casa ed Alice Volpi in Perù.

Questi i convocati dal CT Simone Vanni per la trasferta cinese. Al maschile saranno presenti Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Alessio Foconi, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Damiano Rosatelli, Damiano Di Veroli, Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro. Al femminile invece toccherà a Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi, Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Elena Tangherlini, Matilde Molinari, Aurora Grandis e Greta Collini.

Domani mattina si terranno le qualificazioni maschili, mentre sabato spazio a quelle femminili. Gli assalti del tabellone principale saranno in programma nella giornata di domenica.