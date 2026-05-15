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Scherma

Scherma, sei fiorettisti azzurri in tabellone nel Grand Prix di Shanghai

Pubblicato

2 minuti fa

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Davide Filippi / Bizzi Federscherma

Si è alzato il sipario sul Grand Prix di fioretto a Shanghai. Una prima giornata caratterizzata dalle qualificazioni maschili. Giù sicuri di essere in tabellone, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale, erano Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Giulio Lombardi.

A loro si è aggiunto Tommaso Martini già dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie in sei assalti. Dagli assalti preliminari è riuscito a staccare il pass anche Davide Filippi, che ha battuto nell’ultimo turno il rappresentante di Hong Kong, Leung Chin Yu, con il punteggio di 15-11.

Purtroppo, invece, sono stati eliminati tanti altri azzurri negli assalti preliminari: Emanuele Iaquinta, Alessio Foconi, Damiano Di Veroli, Mattia De Cristofaro, Giuseppe Franzoni e Damiano Rosatelli. Domani mattina si terranno le qualificazioni femminili.

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In pedana ci saranno Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Elena Tangherlini, Matilde Molinari, Aurora Grandis e Greta Collini, mentre sono già qualificate Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi.

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