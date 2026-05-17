Scherma
Scherma, Martini sul podio nel Grand Prix di Shanghai. Vince il russo Borodachev
Secondo podio in carriera per Tommaso Martini. Il fiorettista toscano ha concluso al terzo posto nel Grand Prix di Shanghai, l’ultimo della stagione per quanto riguarda il fioretto. L’azzurro si è fermato in semifinale contro il polacco Andrzej Rzadkowski al termine di un assalto molto combattuto e che si è concluso con il punteggio di 15-13.
A trionfare è stato il russo Kirill Borodachev, che ha centrato la sua prima vittoria nella circuito del Grand Prix. Nell’ultimo atto il russo ha superato Rzadkowski per 15-9. Sul gradino più basso del podio, insieme a Martini, ci sale anche lo spagnolo Carlos Llavador, che ha perso per 15-11 sempre contro Borodachev.
Martini è l’unico degli azzurri che è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale, turno nel quale ha superato l’americano Bryce Louie con il punteggio di 15-7. In precedenza agli ottavi il toscano aveva sconfitto negli ottavi Filippo Macchi, in un combattutissimo derby azzurro, terminato solamente all’ultima stoccata in favore di Martini per 15-14.
Un’ultima stoccata che era stata fatale a Guillaume Bianchi nei sedicesimi, con il romano che si è arreso per 15-14 proprio all’americano Louie. Nello stesso turno sono usciti anche Tommaso Marini (15-12 con il cinese Zeng) e Davide Filippi (15-13 con il polacco Rzadkowski). Sconfitta al primo turno per Giulio Lombardi (15-8 con il sudcoreano Kwak).