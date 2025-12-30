Ange Capuozzo infortunato: Tolosa comunica l’entità dell’infortunio, Sei Nazioni a rischio?

Ange Capuozzo ha rimediato la frattura di un dito durante l’ultima giornata del Top 14, il massimo campionato francese di rugby. L’ala della Nazionale Italiana è stato costretto a uscire nel corso del confronto tra il suo Tolosa e il La Rochelle, vinto per 60-14 dalla compagine in cui milita la stella della palla ovale tricolore (tra l’altro in quel match si è registrato anche il rientro del formidabile transalpino Antoine Dupont dopo un lungo stop).

Il club francese ha comunicato che Ange Capuozzo resterà fuori per almeno tre settimane a causa di questo infortunio e dunque non sarà a disposizione della capolista per gli incroci di campionato contro Perpignan (3 gennaio) e Section Paloise (24 gennaio) e per i due match di Champions Cup (contro i Saracens l’11 gennaio e contro i Sale Sharks il 17 gennaio).

Lo rivedremo in rosa per la 15ma giornata di Top 14, quando il Tolosa ospiterà il Bayonne (31 gennaio)? Sarebbe una buona notizia per l’Italia, perché significherebbe che Ange Capuozzo ha recuperato in vista del Sei Nazioni: gli azzurri esordiranno il 7 febbraio contro la Scozia e si spera di avere a disposizione uno dei giocatori simbolo del gruppo guidato da Gonzalo Quesada.