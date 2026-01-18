Rugby a 7, l’Italia giocherà per il 5° posto nel SVNS 3. Canada e Belgio promosse

Tempo di semifinali e di verdetti nel SVNS 3 di rugby a 7, in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: l’Italia maschile giocherà per il 5° posto nel torneo che vede la promozione di Belgio e Canada nel SVNS 2, mentre tra le donne sono Sudafrica ed Argentina a festeggiare.

Nelle semifinali per il 5° posto l’Italia maschile supera in rimonta all’ultimo respiro Tonga, sconfitta per 28-26. Nel primo tempo gli azzurri finiscono sotto per 14-19 nonostante le mete di Luca Di Salvatore e Filippo Bozzoni, entrambe trasformate da Francesco Bonavolontà.

Nella ripresa, dopo il 26-14 per i tongani, gli azzurri sfruttano al meglio i 2′ di inferiorità numerica degli avversari accorciando con la marcatura di Giacomo Ndoumbe Lobe, convertita da Francesco Krsul, poi l’Italia ribalta il match all’ultimo assalto, con la meta di Paul Marie Foroncelli per il 26-26, mentre la trasformazione dello stesso Krsul vale il successo per gli azzurri col punteggio di 28-26.

L’Italia affronterà nella finale per il 5° posto il Madagascar, con i malgasci che hanno battuto la Colombia per 26-10, mentre nelle semifinali, che valevano la promozione nel SVNS 2, a far festa sono il Belgio, vittorioso contro Samoa per 26-14, ed il Canada, che supera Hong Kong per 24-19. Nel torneo femminile, invece, approdano in cadetteria il Sudafrica, che sconfigge la Polonia per 36-5, e l’Argentina, che piega la Cechia per 22-12.