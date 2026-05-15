In occasione della presentazione del LEGO Stadium nel quartiere di Portanuova a Milano, evento inserito nel percorso di avvicinamento ai Mondiali FIFA 2026, intervista esclusiva a Sara Gama, una delle figure più importanti della storia recente del calcio italiano.
Storica capitana della Nazionale Italiana Femminile ai Mondiali FIFA 2019, oggi Capo Delegazione della Nazionale Femminile, Vicepresidente AIC e Consigliera Federale FIGC, Sara Gama analizza il momento del calcio femminile italiano, la crescita del movimento e le prospettive future in vista delle grandi competizioni internazionali.
⚽ Focus su:
Mondiali FIFA 2026
sviluppo del calcio femminile italiano
ruolo della FIGC
crescita della Nazionale femminile
nuovi progetti e futuro del movimento
evento LEGO Stadium a Milano
Un’intervista tra presente, futuro e grandi obiettivi del calcio italiano femminile.
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