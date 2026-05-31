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Roland Garros 2026 oggi: orari 31 maggio, tv, streaming, italiani in campo
Seconda domenica del Roland Garros, che se nella parte alta ha visto succedere letteralmente di tutto, nella parte bassa, in tema di tabellone maschile, resta ricca di nomi di spicco (o, detto in altra maniera, le teste di serie sono per buona misura rimaste). E un discorso simile vale per il tabellone femminile.
Aprono lo Chatrier i due match di grido in tema femminile: Kostyuk-Swiatek (la polacca gioca sempre il primo match su propria esplicita richiesta) e Svitolina-Bencic, il che si traduce in sostanza in un Centrale tinto dei colori giallo e blu dell’Ucraina e bianco e rosso di Polonia e Svizzera. A seguire Alexander Zverev contro l’olandese Jesper de Jong e un Ruud-Fonseca tutto da vedere. Sul Lenglen ci sono le sfide che vanno a metà tra l’equilibrato (Mensik-Rublev), il sorprendente (Cirstea-Xiyu Wang e Andreeva-Teichmann) e il derby anche generazionale (Jodar-Carreno Busta). In campo anche Andrea Vavassori, con Simone Bolelli prima e Sara Errani poi.
Il Roland Garros continuerà oggi a partire dalle ore 11:00. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026: ORDINE DI GIOCO
Venerdì 29 maggio
Court Philippe Chatrier
Ore 11:00 Kostyuk (UKR) [15]-Swiatek (POL) [3] – Ottavi donne
Svitolina (UKR) [7]-Bencic (SUI) [11] – Ottavi donne
NP Ore 15:30 de Jong (NED) [LL]-Zverev (GER) [2] – Ottavi uomini
NP Ore 20:15 Ruud (NOR) [15]-Fonseca (BRA) [28] – Ottavi uomini, sessione serale
Court Suzanne Lenglen
Ore 11:00 Cirstea (ROU) [18]-Xiyu Wang (CHN) [Q] – Ottavi donne
Jodar (ESP) [27]-Carreno Busta (ESP) – Ottavi uomini
Andreeva [8]-Teichmann (SUI) [PR] – Ottavi donne
Mensik (CZE) [26]-Rublev [11] – Ottavi uomini
Court Simonne Mathieu
Ore 11:00 Pavlasek (CZE)/Rikl (CZE) – 3° turno doppio uomini
Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) [10]-Kempen (BEL)/Klepac (SLO) – 3° turno doppio donne
Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Erler (AUT)/Miedler (AUT) [14] – 3° turno doppio uomini
Krawczyk (USA)/Skupski (GBR) [4]-Panova/Bhambri (IND) – 2° turno doppio misto
Court 14
Ore 11:00 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6]-Burruchaga (ARG)/Tirante (ARG) – 2° turno doppio uomini
Dabrowski (CAN)/King (USA)-Khromacheva/Schnaitter (GER) – 2° turno doppio misto
Reyes-Varela (MEX)/Tabilo (CHI)-Reymond (FRA)/Sanchez (FRA) – 2° turno doppio uomini
Mladenovic (FRA)/Guinard (FRA)/Siegemund (GER)/Roger-Vasselin (FRA) – 2° turno doppio misto
Court 7
Ore 11:00 Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-N. Kichenok (UKR)/Ninomiya (JPN) – 3° turno doppio donne
Paul (SUI)/Willis (GBR)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [5] – 3° turno doppio uomini
Kalinina (UKR)/Yastremska (UKR)-Danilina (KAZ)/Krunic (SRB) [2] – 3° turno doppio donne
Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [1]-Stollar (HUN)/Harrison (USA) – 2° turno doppio misto
Court 6
Ore 11:00 Zhalgasbay (KAZ)-Alexandrescou (FRA) [2] – 1° turno junior maschile
Efremova (FRA) [1]-Dotsenko [Q] – 1° turno junior femminile
Siegemund (GER)/Zvonareva [11]-Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) – 3° turno doppio donne
Geldof (FRA) [WC]-Behrmann (AUT) [7] – 1° turno junior maschile
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)
Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)