Roland Garros 2026 oggi: orari 31 maggio, tv, streaming, italiani in campo

Seconda domenica del Roland Garros, che se nella parte alta ha visto succedere letteralmente di tutto, nella parte bassa, in tema di tabellone maschile, resta ricca di nomi di spicco (o, detto in altra maniera, le teste di serie sono per buona misura rimaste). E un discorso simile vale per il tabellone femminile.

Aprono lo Chatrier i due match di grido in tema femminile: Kostyuk-Swiatek (la polacca gioca sempre il primo match su propria esplicita richiesta) e Svitolina-Bencic, il che si traduce in sostanza in un Centrale tinto dei colori giallo e blu dell’Ucraina e bianco e rosso di Polonia e Svizzera. A seguire Alexander Zverev contro l’olandese Jesper de Jong e un Ruud-Fonseca tutto da vedere. Sul Lenglen ci sono le sfide che vanno a metà tra l’equilibrato (Mensik-Rublev), il sorprendente (Cirstea-Xiyu Wang e Andreeva-Teichmann) e il derby anche generazionale (Jodar-Carreno Busta). In campo anche Andrea Vavassori, con Simone Bolelli prima e Sara Errani poi.

Il Roland Garros continuerà oggi a partire dalle ore 11:00. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv. Diretta streaming su Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026: ORDINE DI GIOCO

Venerdì 29 maggio

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Kostyuk (UKR) [15]-Swiatek (POL) [3] – Ottavi donne

Svitolina (UKR) [7]-Bencic (SUI) [11] – Ottavi donne

NP Ore 15:30 de Jong (NED) [LL]-Zverev (GER) [2] – Ottavi uomini

NP Ore 20:15 Ruud (NOR) [15]-Fonseca (BRA) [28] – Ottavi uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Cirstea (ROU) [18]-Xiyu Wang (CHN) [Q] – Ottavi donne

Jodar (ESP) [27]-Carreno Busta (ESP) – Ottavi uomini

Andreeva [8]-Teichmann (SUI) [PR] – Ottavi donne

Mensik (CZE) [26]-Rublev [11] – Ottavi uomini

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Pavlasek (CZE)/Rikl (CZE) – 3° turno doppio uomini

Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) [10]-Kempen (BEL)/Klepac (SLO) – 3° turno doppio donne

Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Erler (AUT)/Miedler (AUT) [14] – 3° turno doppio uomini

Krawczyk (USA)/Skupski (GBR) [4]-Panova/Bhambri (IND) – 2° turno doppio misto

Court 14

Ore 11:00 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6]-Burruchaga (ARG)/Tirante (ARG) – 2° turno doppio uomini

Dabrowski (CAN)/King (USA)-Khromacheva/Schnaitter (GER) – 2° turno doppio misto

Reyes-Varela (MEX)/Tabilo (CHI)-Reymond (FRA)/Sanchez (FRA) – 2° turno doppio uomini

Mladenovic (FRA)/Guinard (FRA)/Siegemund (GER)/Roger-Vasselin (FRA) – 2° turno doppio misto

Court 7

Ore 11:00 Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [1]-N. Kichenok (UKR)/Ninomiya (JPN) – 3° turno doppio donne

Paul (SUI)/Willis (GBR)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [5] – 3° turno doppio uomini

Kalinina (UKR)/Yastremska (UKR)-Danilina (KAZ)/Krunic (SRB) [2] – 3° turno doppio donne

Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [1]-Stollar (HUN)/Harrison (USA) – 2° turno doppio misto

Court 6

Ore 11:00 Zhalgasbay (KAZ)-Alexandrescou (FRA) [2] – 1° turno junior maschile

Efremova (FRA) [1]-Dotsenko [Q] – 1° turno junior femminile

Siegemund (GER)/Zvonareva [11]-Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) – 3° turno doppio donne

Geldof (FRA) [WC]-Behrmann (AUT) [7] – 1° turno junior maschile

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport, Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)

Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)