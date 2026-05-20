Roland Garros 2026, Lucia Bronzetti vince il derby contro Lucrezia Stefanini nelle qualificazioni. Eliminate Trevisan e Pigato

Ci sarà soltanto Lucia Bronzetti a giocarsi le proprie chance nel turno decisivo delle qualificazioni al Roland Garros 2026. Nel tabellone cadetto femminile, la romagnola (n.173 del ranking WTA) era impegnata nel derby tricolore contro Lucrezia Stefanini (n.154 del mondo), imponendo fin da subito il proprio maggior peso di palla nel confronto con la connazionale.

Bronzetti si è infatti imposta con autorità con il punteggio di 6-4 6-1, chiudendo la pratica in 1 ora e 10 minuti di gioco. L’azzurra affronterà ora l’ucraina Katarina Zavatska (n.268 WTA) nel match decisivo per l’accesso al main draw. Zavatska ha superato la lettone Darja Semenistaja (n.112 del ranking) al termine di una sfida combattuta, conclusa sul 7-5 5-7 6-2.

Si ferma invece il cammino delle altre due italiane scese oggi sulla terra rossa parigina. Lisa Pigato (n.138 del ranking) ha ceduto nettamente all’esperta statunitense Sloane Stephens, attualmente n.361 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-1. Una sconfitta senza particolari attenuanti per l’azzurra, che non è mai riuscita a esprimere continuità né a mostrare sufficiente solidità dal punto di vista caratteriale.

Esce di scena anche Martina Trevisan, precipitata fino alla posizione n.490 del ranking mondiale. La toscana, semifinalista al Roland Garros nel 2022, continua a fare i conti con una condizione fisica lontana dai suoi standard migliori. È così maturata la sconfitta contro l’egiziana Mayar Sherif (n.130 WTA), vittoriosa con lo score di 6-7(6) 7-5 6-1 dopo una battaglia durata 3 ore e 31 minuti.