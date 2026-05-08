La pioggia rovina il programma a Roma: i match interrotti e i punteggi

La pioggia ha fatto capolino sulla Capitale attorno alle ore 14.15 di venerdì 8 maggio e ha così costretto gli organizzatori degli Internazionali d’Italia a interrompere il gioco, scombussolando il programma di giornata e in attesa che cessi il maltempo per poter tornare a calcare la terra rossa del Foro Italico. Pomeriggio condizionato dall’annunciata perturbazione a Roma, dove al momento dello stop si stavano disputando cinque incontri e che sono stati fermati proprio nelle fasi calde.

L’interruzione ha riguardato cinque partite (tre maschili e due femminili): il ceco Jiri Lehecka conduceva contro il tedesco Jan Lennard Struff per 7-6(4), 4-3; l’olandese Botic van der Zandschulp aveva perso il primo set contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic per 2-6 e nella seconda frazione si trovava al comando per 4-1; il norvegese Casper Ruud stava dettando legge contro lo statunitense Zachary Svajda (6-1, 3-2); l’austriaca Anastasia Potapova stava brillando contro la ceca Karolina Muchova (6-3, 1-0); 3-3 nel primo set nel derby statunitense tra Madison Keys e Peyton Stearns.

La pioggia è durata una ventina di minuti, poi sono stati tolti i teloni, ma è ripreso a piovere subito dopo e non si riprenderà prima delle ore 15.30. Lo stop non ha condizionato Matteo Arnaldi, che poco prima dello stop è riuscito a battere l’australiano Alex de Minaur e a qualificarsi al terzo turno.

PARTITE INTERROTTE INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI

MASCHILE

Jan Lennard Struff (Germania) vs Jiri Lehecka (Cechia) interrotta sul 6-7(4), 3-4

Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) vs Aleksandar Kovacevic (USA) interrotta sul 2-6, 4-1

Casper Ruud (Norvegia) vs Zachary Svajda (USA) interrotta sul 6-1, 3-2

FEMMINILE

Anastasia Potapova (Austria) vs Karolina Muchova (Cechia) 6-3, 1-0

Madison Keys (USA) vs Peyton Stearns (USA) 3-3 (A-40)